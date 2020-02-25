Москва, , 16:11 — REGNUM Для Банка России принципиально важно обеспечить экономический рост в США и устойчивость мировой долларовой системы, а не заботиться о российской экономике, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 25 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя дискуссию о том, чтобы обязанность Банка России по обеспечению условий для экономического роста была закреплена в Конституции.

«В США у их аналога Центрального банка — Федеральной резервной системы два мандата: первый — это устойчивость национальной валюты, другой — низкий уровень безработицы. Фактически у них это работает, — сказал Хазин. — Почему у нас это не работает? Руководство Банка России рассматривает себя как филиал ФРС и МВФ, и для них принципиально важно обеспечить экономический рост в США и устойчивость мировой долларовой системы, а вовсе не российская экономика».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий заявил о необходимости национализировать Центральный банк РФ и ликвидировать его независимость.

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