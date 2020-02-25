Москва, , 16:00 — REGNUM Рынок энергоносителей 25 февраля приходит в себя после обвального понижения на старте недели из-за роста опасений негативного влияния эпидемии на темпы роста мировой экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«На торгах 25 февраля котировки марки Brent после утренней коррекции к 4%-ному падению накануне вернулись к исходным позициям, что предполагает после непродолжительного периода боковой тенденции высокие шансы на дальнейшее сползание вниз как минимум к минимуму понедельника в $55,10.

Уберечь от этого может лишь возврат выше $56,60, что в условиях ожидания роста запасов сырой нефти пятую неделю подряд в завтрашнем отчете от минэнерго США и отсутствию обнадеживающих новостей в отношении нового коронавируса предвидеть пока затруднительно.

Глобальные инвесторы начинают осознавать: насколько серьезными оказались последствия для мирового туризма и торговли, какой удар нанес коронавирус на производственные цепочки.

Последние комментарии Всемирной организации здравоохранения, которая призвала ускорить принятие мер, указывает на то, что экономический ущерб продолжит пока нарастать. Следствием этого стала оценка главного экономиста Международного энергетического агентства Фатиха Бироля, который констатировал, что спрос на нефть в последние дни упал до минимумов за последние десять лет. На этом фоне участников нефтяного рынка вдобавок к этому нервирует неопределенность в отношении дальнейших действий ОПЕК+.

До саммита ОПЕК+ 2−3 марта остается неделя: от исхода будет зависеть среднесрочные перспективы рынка энергоносителей. В отсутствие четких сигналов из Москвы котировки будут скорее стремиться вернуться к минимумам с начала года в $53,50, нежели отыгрывать снижение трех предыдущих дней и возврат к психологическому рубежу в $60», — считает эксперт.

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