Москва, , 15:58 — REGNUM В современном мире центральные банки являются одним из главных препятствий для экономического роста, убеждён профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 25 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя дискуссию по поводу внесения в Конституцию РФ нормы, закрепляющей за Банком России его обязательства по обеспечению условий для экономического роста.

«Задача центральных банков состоит в том, чтобы поддерживать высокие прибыли банковской системы, — сказал Кагарлицкий. — Зачем нужен независимый Центральный банк? Чтобы сопротивляться давлению государства и общества, направленному на обеспечение экономического роста. Поэтому центральные банки стали независимы от общества и зависимы от финансового капитала. Тем более что правительства меняются, а банки остаются. Поэтому Центральный банк борется против попыток ускорить экономический рост, потому что это может повредить интересам финансового капитала, который заинтересован в максимально высоких прибылях, обеспеченных очень дорогим кредитом. А дорогой кредит — это важнейшее препятствие для экономического роста».

Поэтому, как подчеркнул Кагарлицкий, для начала надо устранить как таковую независимость Центрального банка РФ. А на смену ему должен прийти национализированный Центробанк, являющийся подразделением государства.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Андрея Колганова, у Центрального банка России нет каких-то разработанных рычагов, которые бы позволяли удерживать коммерческие банки от чрезмерного увлечения спекулятивными операциями на денежном рынке.

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