Москва, 25 февраля 2020, 15:58 — REGNUM В современном мире центральные банки являются одним из главных препятствий для экономического роста, убеждён профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 25 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя дискуссию по поводу внесения в Конституцию РФ нормы, закрепляющей за Банком России его обязательства по обеспечению условий для экономического роста.
Поэтому, как подчеркнул Кагарлицкий, для начала надо устранить как таковую независимость Центрального банка РФ. А на смену ему должен прийти национализированный Центробанк, являющийся подразделением государства.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Андрея Колганова, у Центрального банка России нет каких-то разработанных рычагов, которые бы позволяли удерживать коммерческие банки от чрезмерного увлечения спекулятивными операциями на денежном рынке.
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