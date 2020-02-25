Москва, , 15:54 — REGNUM Торги на российском валютном рынке 25 февраля после длительных выходных продемонстрировали ослабление рубля. Пара рубль/доллар преодолела отметку 65 и изменила техническую картину на ближайшее время, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Большую роль сыграла внезапная паника инвесторов на фоне новостей о новом скачке числа инфицированных коронавирусом.

Кроме того, очаг заражения вышел далеко за пределы Китая и начал распространяться, в том числе затронул и Италию. Что в разы усугубило ситуацию на мировых рынках.

Уже сейчас понятно, что масштаб последствий от эпидемии коронавируса, и в первую очередь экономических, превзойдёт последствия от атипичной пневмонии 2003 года, причём во много раз.

Текущая тенденция неизбежно приведёт к замедлению мировой экономики и естественно затронет многие страны, в том числе Россию.

На фоне мировой паники начали дорожать защитные активы, какие как золото и облигации США. В сложившейся ситуации, вероятнее всего, в ближайшее время сможем наблюдать валютную пару доллар/рубль в районе отметки 67», — полагает эксперт.

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