Минск, , 15:40 — REGNUM Белоруссия и Россия подписали протокол о выплате российской компенсации за поставку на белорусские НПЗ весной 2019 года нефти с повышенным содержанием хлорорганики («грязную нефть»). Об этом 25 февраля сообщил прессе зампредседателя белорусского госконцерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

По его словам, Минск ждёт от Москвы выплату компенсации из расчёта $15 за баррель некондиционной нефти. Сторонами подписан соответствующий протокол, «и ведется работа, направленная на установление и подтверждение тех компенсационных выплат, которые в итоге должны будут быть выплачены в адрес Мозырского нефтеперерабатывающего завода».

Напомним, поставки некондиционной нефти в Белоруссию по магистральному нефтепроводу «Дружба» были зафиксированы в апреле 2019 года. С тех пор Минск регулярно заявляет об «огромном» и «колоссальном» ущербе, однако до сих пор не предоставил финансовых обоснований компенсационных выплат.

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