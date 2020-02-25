Москва, , 15:39 — REGNUM Если в Конституцию РФ внести пункт, который будет обязывать Центральный банк обеспечивать условия для экономического роста, то никакого роста страна всё равно не получит, убеждён профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 25 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую новость.

«С таким же успехом в Конституцию РФ можно внести пункт, согласно которому российская медицина должна обеспечить гражданам РФ бессмертие. Или хотя бы стремиться к обеспечению этого бессмертия, — сказал Кагарлицкий. — Иными словами, если поручить Центральному банку обеспечить условия для экономического роста РФ, то экономического роста от этого не случится. Отсутствие экономического роста связано с целым рядом причин, которые не имеют отношения к тексту Конституции. Во-первых, это экономическая политика российского государства, которую оно менять не собирается. Во-вторых, это структура экономики, в-третьих, структура собственности, в-четвертых, структура власти. Поэтому можете что угодно записать в Конституцию, но от этого в реальной жизни не изменится ровным счётом ничего».

В крайнем случае, как подчеркнул Кагарлицкий, будет ещё одна статья, которую не исполняют.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы РФ Валерий Гартунг («Справедливая Россия») заявил «Известиям», что рабочая группа по изменению Конституции поддержала предложение внести в Конституцию РФ поправку, которая бы обязала Центральный банк РФ обеспечивать в России условия для экономического роста.

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