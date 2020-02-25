Москва, 25 февраля 2020, 15:39 — REGNUM Если в Конституцию РФ внести пункт, который будет обязывать Центральный банк обеспечивать условия для экономического роста, то никакого роста страна всё равно не получит, убеждён профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 25 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую новость.
В крайнем случае, как подчеркнул Кагарлицкий, будет ещё одна статья, которую не исполняют.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы РФ Валерий Гартунг («Справедливая Россия») заявил «Известиям», что рабочая группа по изменению Конституции поддержала предложение внести в Конституцию РФ поправку, которая бы обязала Центральный банк РФ обеспечивать в России условия для экономического роста.
Читайте ранее в этом сюжете: ЦБ РФ не в силах удержать банки от опасных спекуляций на денежном рынке?