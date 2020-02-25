Ташкент, , 15:34 — REGNUM Восстановление железнодорожного сообщения по маршруту Ташкент — Харьков обсудили представители министерства инфраструктуры Украины и руководство министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана, сообщает 25 февраля издание UzDaily.

Делегация Узбекистана посетила Киев и приняла участие в узбекско-украинском бизнес форуме. Кроме того, состоялся ряд встреч в профильных ведомствах Украины. Стороны также обсудили восстановление авиасообщения между Ташкентом и Киевом.

Было обсуждено проведение очередного заселения узбекско-украинской межправительственной комиссии в Ташкенте, которая запланирована на весну 2020 года. На встречах также были согласованы вопросы в области поддержки предпринимателей и таможенно-тарифного регулирования.

Напомним, по итогам первых 11 месяцев 2019 года товарооборот между Узбекистаном и Украиной составил $348,7 млн. Стороны намерены увеличить этот показатель в ближайшие годы.