Курган, , 15:33 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил индивидуальную программу развития Курганской области до 2024 года. Соответствующее распоряжение он подписал в ходе совещания в Кургане 25 февраля, сообщает ТАСС.

В рамках данной программы регион получит 5 млрд рублей на развитие. Деньги уже запланированы. Глава Минфина Антон Силуанов, который представил документ, заявил, что главная задача программы — снижение в регионе доли населения, у которого доходы находятся ниже прожиточного минимума с 19% до 8%.

К реализации программы будут привлечены 70 предприятий, для которых будет компенсироваться часть затрат по договорам лизинга и займа. А также создано 10 тыс. рабочих мест. Будет проведён ряд иных мероприятий, отметил Антон Силуанов.

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