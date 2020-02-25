Минск, , 15:29 — REGNUM Россия компенсирует Белоруссии убытки из-за поставки так называемой «грязной нефти» из нефтепровода «Дружба». Согласно подписанному сторонами протоколу, Минск рассчитывает на компенсацию из расчета $15 за баррель. Об этом заявил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

«Ведётся активная работа, уже подписан протокол, что российская сторона готова компенсировать», — сказал Сизов, слова которого приводит агентство БелТА.

Он пояснил, что сумма компенсации рассчитывается «по аналогии с другими сторонами, которые были вовлечены в историю с грязной нефтью». Речь идёт о Польше, Словакии, Венгрии и Чехиии, которые, согласно источникам, получили компенсацию в размере $15 на баррель поставленной нефти с повышенным содержанием хлорорганики.

Как сообщало ИА REGNUMИА REGNUM, в апреле 2019 года «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой из России по магистральному трубопроводу «Дружба». Оказалось, что в топливе существенно превышена норма содержания хлорорганики. Выяснилось, что нефть была загрязнена умышлено на терминале в Самарской области.

Белоруссия оценила выгоду, недополученную белорусским оператором нефтепровода «Дружба» «Гомельтранснефть Дружба» из-за крупнейшего нефтяного загрязнения главного нефтепровода России, в 1,5 млрд рублей ($23,7 млн).