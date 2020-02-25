Москва, , 15:28 — REGNUM В том, что цены на непродовольственные товары в России будут расти, сомневаться не приходится, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя прогноз о росте цен на бытовую технику.

«В том числе цены будут расти из-за того, что согласно предложенной в 2018 году Минприроды концепции, в России необходимо проводить стопроцентную утилизацию упаковки отечественных и импортных товаров.

Только данная мера способна привести к росту цен на соответствующую продукцию как минимум на 1,5%. Стоит добавить сюда естественное увеличение цен, обусловленное общим уровнем инфляции в стране.

И получится, что подавляющее большинство российских граждан неизбежно почувствуют на своих кошельках последствия новых требований по утилизации упаковки», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров заявил, что в России в 2021 году цены на бытовую технику могут вырасти на 13%.

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