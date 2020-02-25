Минск, , 15:17 — REGNUM «Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в январе 2020 г. составила 1118,1 рубля», — сообщил сегодня, 25 февраля Национальный статистический комитет республики.

На дату публикации 1118,1 белорусских рублей эквивалентны $502,6 и почти 34 тысячи российских рублей (по официальному курсу Нацбанка республики). Номинальная начисленная зарплата — показатель оплаты труда до вычета налогов.

В свою очередь министерство труда и социальной защиты населения проинформировало, что соотношение средней пенсии по возрасту и средней зарплаты в январе составило 39,9%. При этом номинальный темп роста средней пенсии по возрасту к январю 2019 года прибавил 13,4%, а реальный темп роста составил 8,3%.

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Напомним, по итогам 2019 года правительству Белоруссии удалось продемонстрировать рост номинальной начисленной среднемесячной зарплаты в среднем по республике на уровне 1,09 тыс белорусских рублей, что больше $500 в эквиваленте. Психологически важный рубеж преодолён к финалу президентской кампании, которая, по мнению экспертов, завершится летом продлением полномочий Александра Лукашенко, бессменно правящим постсоветской республикой с 1994 года.