Мурманск, 25 февраля 2020, 15:17 — REGNUM Более 109 млн рублей выделено в бюджете Мурманской области на повышение зарплаты пожарным. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
С 1 марта зарплата пожарных вырастет с 25 до 33 тысяч рублей, командира отделения с 34 до 42 тысяч рублей. Инженер пожарной охраны будет получать ежемесячно 56 тысяч рублей вместо 47 тысяч.
Как сообщало ИА REGNUM, cреднийуровень заработнойплатывМурманске составляет 65 952 рублей,вМурманскойобласти— 68 241 рубль.