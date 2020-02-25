Мурманск, , 15:17 — REGNUM Более 109 млн рублей выделено в бюджете Мурманской области на повышение зарплаты пожарным. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

С 1 марта зарплата пожарных вырастет с 25 до 33 тысяч рублей, командира отделения с 34 до 42 тысяч рублей. Инженер пожарной охраны будет получать ежемесячно 56 тысяч рублей вместо 47 тысяч.

«Мы поднимаем зарплату тем, кто работает не в системе МЧС, а в региональной системе пожарной охраны. Тем, кто принимает непосредственное участие в тушении огня. А у нас это все сотрудники пожарной охраны, включая начальников части, которые тоже выезжают на ликвидацию возгораний», — отметил Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, cреднийуровень заработнойплатывМурманске составляет 65 952 рублей,вМурманскойобласти— 68 241 рубль.