Москва, , 15:15 — REGNUM У Центрального банка России, похоже, нет каких-то разработанных рычагов, которые бы позволяли удерживать коммерческие банки от чрезмерного увлечения спекулятивными операциями на денежном рынке, полагает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 25 февраля корреспонденту ИА REGNUM.

«Очень часто бывает так, что банки в условиях дестабилизации денежного обращения начинают играть на денежном рынке на понижение рубля. То есть против национальной валюты, — сказал Колганов. — Это наблюдалось и в 2008—2009 годах, и в 2014—2015 годах. Центральный банк ничего не мог с этим поделать, кроме как закручивать ключевую ставку вверх, для того чтобы уменьшить кредитный потенциал банков. Но на самом деле эта мера недостаточна для того, чтобы прекратить эти спекулятивные операции. В итоге всё оборачивается тем, что активы коммерческих банков, вместо того чтобы работать на развитие экономики, дестабилизируют денежный рынок».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ЦБ РФ объявил о том, что в России отмечен рост спроса населения на иностранную валюту — в декабре 2019 года чистый спрос физлиц в РФ на наличную валюту составил 2,1 млрд долларов, увеличившись на 72% по сравнению с ноябрём.

Читайте ранее в этом сюжете: Эльвире Набиуллиной напомнили о нерасторопности ЦБ РФ в 2014 году