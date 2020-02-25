Москва, 25 февраля 2020, 15:15 — REGNUM У Центрального банка России, похоже, нет каких-то разработанных рычагов, которые бы позволяли удерживать коммерческие банки от чрезмерного увлечения спекулятивными операциями на денежном рынке, полагает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 25 февраля корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ЦБ РФ объявил о том, что в России отмечен рост спроса населения на иностранную валюту — в декабре 2019 года чистый спрос физлиц в РФ на наличную валюту составил 2,1 млрд долларов, увеличившись на 72% по сравнению с ноябрём.
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