Москва, , 15:14 — REGNUM В 2014 году Центральный банк сначала опоздал с повышением ключевой ставки, а потом не успел её вовремя понизить, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 25 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя возможности Банка России влиять на экономический рост РФ.

«Центральный банк может осуществлять валютные интервенции или, наоборот, проводить закупки на валютном рынке. Иными словами, активные операции. Это может влиять не только на устойчивость денежного обращения, но и на параметры экономического развития, — сказал Колганов. — В целом же с точки зрения поддержания стабильности денежного обращения Центральный банк последние 10 лет проводил достаточно взвешенную политику, хотя его реакция на экономические трудности, которые у нас возникли в конце 2014 года, нельзя назвать очень оперативными».

Центральный банк, как заметил экономист, запоздал с повышением ключевой ставки, когда это было необходимо для того, чтобы сдержать инфляционные тенденции, а затем повысил её чрезмерно высоко. Позже он опоздал с её понижением. Иными словами, как полагает Колганов, Банк России «переосторожничал».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в РФ обсуждается такой проект поправок в Конституцию, которые позволили ли бы обязать Банк России обеспечивать условия для экономического роста РФ.

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