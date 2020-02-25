Москва, 25 февраля 2020, 15:14 — REGNUM В 2014 году Центральный банк сначала опоздал с повышением ключевой ставки, а потом не успел её вовремя понизить, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 25 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя возможности Банка России влиять на экономический рост РФ.
Центральный банк, как заметил экономист, запоздал с повышением ключевой ставки, когда это было необходимо для того, чтобы сдержать инфляционные тенденции, а затем повысил её чрезмерно высоко. Позже он опоздал с её понижением. Иными словами, как полагает Колганов, Банк России «переосторожничал».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в РФ обсуждается такой проект поправок в Конституцию, которые позволили ли бы обязать Банк России обеспечивать условия для экономического роста РФ.
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