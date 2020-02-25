Москва, , 15:13 — REGNUM Закрытие трёх сахарных заводов в России связано с тем, что при сложившихся оптовых ценах на сахар работать с рентабельностью эти заводы, как, впрочем, и многие другие, не могут, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя возможное закрытие сахарных заводов.

«Если в рознице стоимость килограмма сахара составляет около 25 рублей (цифры, актуальные для Москвы и иных крупных городов центральной России), то оптовые цены рухнули и вовсе до 20 рублей за 1 кг.

Связано это с существенным перепроизводством сахара в России и падением цен на него в мире. В частности, Россия произвела по итогам 2019 года 6,4 млн тонн сахара, при том, что ежегодное потребление составляет от 5,95 до 6,05 млн тонн.

Но если раньше излишки продукции удавалось успешно отправлять на экспорт, то сейчас экспортные возможности нашей страны существенно снизились. Вызвано это тем, что российский сахар практически перестал поставлять в Узбекистан — второй по величине потребитель нашего сахара.

Из-за повышения НДС на российский сахар, ввозимый в эту страну, экспорт в Узбекистан, составлявший ранее около 130−135 тыс. тонн (год от года цифры несколько менялись) сократился до нуля. Помимо Узбекистана российский сахар закупает Белоруссия (порядка 150−155 тыс. тонн), и еще несколько государств ближнего зарубежья.

В дальнее зарубежье российский сахар практически не поставляется. В итоге избыточные запасы в стране выросли до рекордных 2,7 млн тонн, что привело к обвалу оптовых цен.

Сельхозпроизводители традиционно увеличивают посевные площади в периоды, когда цена на их продукцию растёт, провоцируя тем самым последующее падение цен, что вынуждает в следующие сезоны сокращать объемы посева.

И так далее — этот процесс циклический. Так случилось и в этот раз — посевные площади сахарной свеклы росли последнее время существенными темпами и теперь будут вынужденно сокращаться.

Минсельхоз принял решение сократить посевы сахарной свеклы на 15% в 2020 году. Тем не менее, до момента, когда цены на сахар начнут восстанавливаться, вероятнее всего, еще несколько заводов будут временно закрыты из-за невозможности выйти на положительный финансовый результат», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в сезоне 2020−2021 гг. могут прекратить работу крупные заводы по производству сахара, общая производственная мощность превышает 150 тыс. тонн.

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