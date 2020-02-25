Москва, , 15:13 — REGNUM Центральный банк может участвовать в улучшении условий экономического роста и без внесения специальных поправок в Конституцию России, полагает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 25 февраля корреспонденту ИА REGNUM.

«Когда ЦБ РФ, например, снижает ключевую ставку, тем самым он расширяет возможности для кредитования экономики и, следовательно, влияет на условия экономического роста, — сказал Колганов. — Снижая ключевую ставку, он делает кредиты более доступными как для коммерческих организаций, так и для населения. В первом случае это может приводить к усилению инвестиционной активности предпринимателей, а во втором случае расширяет спрос населения, что тоже будет способствовать активизации экономического развития. Так что в принципе у Центрального банка есть рычаги».

При этом Колганов подчеркнул, что манипуляции с ключевой ставкой — это не единственные инструменты Банка России. К числу других относится, например, изменение нормы резервирования для коммерческих банков, что тоже может влиять на развитие кредитования бизнеса.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее член Рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ, депутат Госдумы РФ Валерий Гартунг («Справедливая Россия») рассказал «Известиям», что данная рабочая группа поддержала идею о внесении в Конституцию РФ таких поправок, которые закрепят за Центробанком обязанность обеспечивать условия для экономического роста.

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