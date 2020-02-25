Москва, 25 февраля 2020, 15:13 — REGNUM Центральный банк может участвовать в улучшении условий экономического роста и без внесения специальных поправок в Конституцию России, полагает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 25 февраля корреспонденту ИА REGNUM.
При этом Колганов подчеркнул, что манипуляции с ключевой ставкой — это не единственные инструменты Банка России. К числу других относится, например, изменение нормы резервирования для коммерческих банков, что тоже может влиять на развитие кредитования бизнеса.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее член Рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ, депутат Госдумы РФ Валерий Гартунг («Справедливая Россия») рассказал «Известиям», что данная рабочая группа поддержала идею о внесении в Конституцию РФ таких поправок, которые закрепят за Центробанком обязанность обеспечивать условия для экономического роста.
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