Минск, , 15:05 — REGNUM Белоруссия в марте начнёт импорт нефти на свои нефтеперерабатывающие заводы по магистральному нефтепроводу Одесса — Броды. Об этом 25 февраля сообщает БелТА со ссылкой на зампредседателя «Белнефтехима» Владимира Сизова.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года Россия и Белоруссия подписали баланс поставок на белорусские НПЗ 24 млн т российской нефти. Однако президент республики Александр Лукашенко запретил подписывать контракты на поставку, из-за чего поставки с начала 2020 года прекратились.

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