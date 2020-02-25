Киев, , 15:07 — REGNUM В результате работы правительства Украины страна может измениться в ближайшее время «коренным образом», — заявил премьер-министр Алексей Гончарук, выступая сегодня, 25 февраля, на форуме в Киеве.

В результате такой трансформации, подчеркнул он, украинское государство станет «одним из наиболее успешных и интересных в мире».

Также премьер заявил, что в прошлом году правительство Украины было в основном сосредоточено на энергетической безопасности страны, а в этом году вплотную займется развитием экономики, и результаты не заставят себя ждать.

Гончарук дал понять, что речь идет, в первую очередь, о продаже земли.

ИА REGNUM напоминает, что согласно последним соцопросам, количество украинцев, которые считают, что дела в стране развиваются в неправильном направлении за полгода выросло сразу в три раза — с 17% в сентябре 2019 г. до 53% в феврале нынешнего года.

Оппозиционный депутат Виктор Медведчук заявил, что за риторикой властей на самом деле стоит полный провал в экономике и социальной сфере.