Москва, , 15:00 — REGNUM Не нужно быть пророком, чтобы предсказать последствия от незапланированного исчезновения одного из звеньев цепи в рамках международного разделения труда. Речь идет о мировой фабрике производства товаров и услуг, а именно Китае, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ Екатерина Новикова, комментируя потери богатейших людей мира из-за коронавируса.

«К сожалению, но придется признать, что российская экономика все больше и больше зависит от поставок дешевых непродовольственных товаров из Поднебесной. Сюда можно отнести поставки и обуви, одежды, посуды и т. д.

Если марка товара является европейского происхождения, то сборка тем не менее осуществляется в Китае. Таким образом, зависимость от поставки китайских товаров очень высока.

На сегодняшний день закрытие границ с Китаем в связи с эпидемией короновируса как раз и влияет на повышение цен на непродовольственные товары и не только. Речь идет и о повышении цен на продукты питания.

Данная ситуация еще раз указывает на необходимость восстановления собственных заводов и отечественного производства в России. Это положительно повлияло бы на экономическое развитие регионов страны.

Но такая концепция выглядит непривлекательной, так как в этом случае речь идет о «длинных» деньгах, что говорит о невозможности получения прибыли здесь и сейчас.

А посредством продаж и спекуляций возможна сиюминутная прибыль, что вполне устраивает современных бизнесменов», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что богатейшие люди мира за день лишились $139 млрд из-за коронавируса.

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