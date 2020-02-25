Волгоград, , 15:01 — REGNUM Завод по переработке кукурузы «НьюБио» готовится к открытию в Алексеевском районе Волгоградской области, сообщили 25 февраля в пресс-службе администрации региона. До конца 2020 года предприятие должно выйти на полную производственную мощность.

Промышленный городок построили, что называется в чистом поле. Сейчас здесь кроме производственных площадок есть собственная социальная инфраструктура: построено жильё для сотрудников компании, проведены новые газовые сети, подключена энергоподстанция, запланировано возведение детского сада для работников предприятия. Завод будет выпускать мальтодекстрины, кукурузный крахмал, сухой глютен и другие пищевые продукты, которые используют в производстве детского, диетического и спортивного питания, фармакологических препаратов, кормов для животных и в текстильной промышленности.

«Масштабы действительно колоссальные. Никто не верил, что нам удастся всё это реализовать. Это самый лучший в мире объект по глубокой переработке кукурузы. Настоящий «космический корабль». Осталось совсем немного: успешно провести пусконаладочные работы, запустить производство уникальной продукции для внутреннего и внешнего рынков, а затем выйти на полную мощность», — отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Завод сможет перерабатывать в год около 160 тысяч тонн сырья, это примерно 50% от производимого в регионе объёма кукурузы.