Киев, 25 февраля 2020, 14:50 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский потребовал по возможности прекратить импорт угля в страну.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
President.gov.ua

Об этом он заявил на совещании работников угольной промышленности сегодня, 25 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Зеленского, сначала должен быть «наш уголь, наши шахтеры и наша электроэнергия».

«Если какая-то марка у нас не добывается, — тогда мы можем начинать обсуждать вопрос конкретной марки. Но, вообще, импорту некуда заходить в нашу угольную отрасль», — заявил президент.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальным данным, отгрузка импортного энергетического угля на ТЭС и ТЭЦ Украины в 2019 г. составила почти 6 млн тонн, что на 17,1% больше, чем в 2018 году. При этом из России поступило 5,31 млн т угля (доля — 88,4%), остальное черное золото поставили на Украину США и ЮАР.