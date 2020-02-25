Киев, , 14:50 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский потребовал по возможности прекратить импорт угля в страну.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Об этом он заявил на совещании работников угольной промышленности сегодня, 25 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Зеленского, сначала должен быть «наш уголь, наши шахтеры и наша электроэнергия».

«Если какая-то марка у нас не добывается, — тогда мы можем начинать обсуждать вопрос конкретной марки. Но, вообще, импорту некуда заходить в нашу угольную отрасль», — заявил президент.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальным данным, отгрузка импортного энергетического угля на ТЭС и ТЭЦ Украины в 2019 г. составила почти 6 млн тонн, что на 17,1% больше, чем в 2018 году. При этом из России поступило 5,31 млн т угля (доля — 88,4%), остальное черное золото поставили на Украину США и ЮАР.