Минск, , 14:42 — REGNUM На потребительском рынке Белоруссии доля импорта составляет 22,5% и выходит за пределы критического уровня (20%), создавая угрозу национальной безопасности. Об этом 25 февраля в ходе семинара-совещания о дополнительных мерах по защите внутреннего рынка в Брестском облисполкоме заявил белорусский министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

«Рост импорта — это трата валюты, увеличение отрицательного сальдо. Понятно, что конкуренция является двигателем рынка, развития производительных сил, торговли. Выше конкуренции может быть только национальная безопасность. За прошедший год мы, к сожалению, перешли красную черту на потребительском рынке и по продовольственной торговле уменьшили долю отечественных товаров ниже допустимого», — заявил глава МАРТ.

Колтович отметил, что доля продовольственных товаров белорусского производства в розничном товарообороте по итогам 2019 года составила 77,5%. Министр поставил задачу сократить импорт продтоваров почти на $300 млн в целом по республике. Как сообщает госинформагентство БелТА, для достижения целевых параметров МАРТ разработал рекомендации организациям торговли, производителям и поставщикам.

«Во-первых, необходимо придерживаться уровня доли импорта не более 20%. Во-вторых, товары отечественного производства следует размещать на торговых полках и в местах торговых организаций, визуально доступных и приоритетных для покупателя. Третьим пунктом идет соблюдение уровня торговых надбавок на социально значимые товары», — поведал чиновник.

Он также сообщил, что все участники потребительского рынка должны придерживаться установленного параметра базовой инфляции, который равен 4% на текущий год. Министр отметил, что «формирование цен на внутреннем рынке должно соответствовать ситуации на внешних рынках».

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Напомним, официальный Минск декларирует намерение вступить в ВТО. Белоруссия состоит в интеграционных объединениях с Россией (Союзное государство, ЕАЭС).

Отметим, что за 2019 год Белоруссия снизила объём внешней торговли товарами к предыдущему году на 0,1% до $72,3 млрд. Республика увеличила импорт 2,3% до $39,3 млрд, а экспорт сократила на 2,9% до $32,9 млрд. Отрицательное сальдо торговли товарами по итогам 2019 года составило $6,4 млрд долларов (+ $1,9 млрд к показателю 2018 года).