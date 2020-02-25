Архангельск, , 14:37 — REGNUM Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) исключил Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат из списка потенциальных загрязнителей окружающей среды диоксинами. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

Решение было принято на встрече глав природоохранных ведомств стран региона, в ходе которой отмечено эффективное взаимодействие России с Финляндией, Норвегией и Швецией в рамках деятельности Совета Баренцева/Евроарктического региона в Лулео (Швеция).

Рабочая группа по окружающей среде СБЕР представила отчеты о деятельности по сохранению биоразнообразия, сохранению и экологической реабилитации водных объектов, по решению проблем экологических «горячих точек» Баренцева региона, адаптации к изменениям климата и снижению антропогенной нагрузки на экосистему региона.

По результатам обсуждений, признана соответствующей российскому природоохранному законодательству, международным требованиям и исключена из Баренцева листа «горячая точка» Архангельской области, представляющая собой целлюлозно — бумажные предприятия региона, включая АО «Архангельский ЦБК», как потенциальные источники загрязнения окружающей среды диоксинами (A9−1).

Оценивая этот результат, главный эколог Архангельского ЦБК Евгения Москалюк пояснила, что данное событие, в формате официального международного подтверждения соответствия установленным требованиям, комбинат ожидал достаточно давно.

«Это событие является значимым для комбината, как высокий профессиональный результат оценки природоохранной деятельности, и как положительный итог долговременной совместной работы членов рабочей группы по исключению из списка горячих точек, — отметила Евгения Москалюк. — Исключение было бы невозможно без значительной работы Северного Управления Росприроднадзора и Министерства лесопромышленного комплекса и экологии Архангельской области. Полученный опыт совместной работы может служить примером для решения существующих национальных задач в области охраны окружающей среды».

Напомним, что 15 декабря 2017 г. АО «Архангельский ЦБК» было исключено из списка экологических «горячих точек» Арктики на конференции министров окружающей среды Совета Баренцева Евро-Арктического региона (СБЕР) в городе Вадсё (Норвегия).

Справка:

Архангельский ЦБК основан в 1940 г. Является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых изделий. Единственный акционер АЦБК — австрийская компания Pulp Mill Holding GmbH.