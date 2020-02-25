Архангельск, 25 февраля 2020, 14:37 — REGNUM Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) исключил Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат из списка потенциальных загрязнителей окружающей среды диоксинами. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.
Решение было принято на встрече глав природоохранных ведомств стран региона, в ходе которой отмечено эффективное взаимодействие России с Финляндией, Норвегией и Швецией в рамках деятельности Совета Баренцева/Евроарктического региона в Лулео (Швеция).
Рабочая группа по окружающей среде СБЕР представила отчеты о деятельности по сохранению биоразнообразия, сохранению и экологической реабилитации водных объектов, по решению проблем экологических «горячих точек» Баренцева региона, адаптации к изменениям климата и снижению антропогенной нагрузки на экосистему региона.
По результатам обсуждений, признана соответствующей российскому природоохранному законодательству, международным требованиям и исключена из Баренцева листа «горячая точка» Архангельской области, представляющая собой целлюлозно — бумажные предприятия региона, включая АО «Архангельский ЦБК», как потенциальные источники загрязнения окружающей среды диоксинами (A9−1).
Оценивая этот результат, главный эколог Архангельского ЦБК Евгения Москалюк пояснила, что данное событие, в формате официального международного подтверждения соответствия установленным требованиям, комбинат ожидал достаточно давно.
Напомним, что 15 декабря 2017 г. АО «Архангельский ЦБК» было исключено из списка экологических «горячих точек» Арктики на конференции министров окружающей среды Совета Баренцева Евро-Арктического региона (СБЕР) в городе Вадсё (Норвегия).
Справка:
Архангельский ЦБК основан в 1940 г. Является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых изделий. Единственный акционер АЦБК — австрийская компания Pulp Mill Holding GmbH.