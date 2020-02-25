Москва, , 14:37 — REGNUM Переход на цифровую форму заключения договора вполне закономерный результат цифровизации. Объемы электронного документооборота (ЭДО) увеличиваются с каждым годом в разы, ужесточаются требования к скорости, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры Статистики РЭУ им. Г.В.Плеханова Ольга Лебединская, комментируя выдачу кредитов по новым правилам.

«Перечень несомненных преимуществ очевиден: внедрение подобной формы позволит избежать дублирования информации, перейти к совершенно новому способу подтверждения подлинности документов, повысит платежную дисциплину. Вопрос скорее в том, чья выгода в переходе на ЭДО больше: банка или клиента.

Заинтересованной стороной в данной ситуации скорее выступает банк, так как расширение линейки возможностей банк-онлайн позволяет экономить огромные средства на фонде оплаты труда, позволит снизить нормативное операционное время.

Кроме того, банки становятся локомотивами продвижения в стране так называемого юридически-значимого электронного документооборота, а владение «умной платформой» может принести немалый доход ее владельцу.

Да, реализация концепции Smart ЭДО переводит документооборот на сторону банка, но предоставит уникальную возможность наконец перейти от фрагментарных сервисов к цифровой экосистеме.

Но развитие ЭДО могут себе позволить только очень крупные банки, так как в условиях жестких рамок ИТ-бюджетов банку приходится делать выбор — переходить к ЭДО или продолжать развивать свой ИТ-сервис. Чаще всего руководство учреждения делает выбор в пользу последнего

Для клиента банка преимуществ тоже достаточно: ускорение процедуры, ее упрощение, отсутствие возможности потерять документ. Но с другой стороны, остается старая привычка обывателя к бумажному варианту», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2020 году в России могут измениться правила выдачи потребительских кредитов. Крупные банки намерены перейти на электронные договоры с клиентами.

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