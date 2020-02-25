Москва, 25 февраля 2020, 14:31 — REGNUM В целом, конечно, можно только поприветствовать цифровизацию финансовых и банковских услуг. Однако присутствуют определенные риски для клиентов, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя выдачу кредитов по новым правилам.
Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2020 году в России могут измениться правила выдачи потребительских кредитов. Крупные банки намерены перейти на электронные договоры с клиентами.
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