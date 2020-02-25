Москва, , 14:31 — REGNUM В целом, конечно, можно только поприветствовать цифровизацию финансовых и банковских услуг. Однако присутствуют определенные риски для клиентов, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя выдачу кредитов по новым правилам.

«Риски для клиентов банков, в том числе, связаны с отсутствием фактической подписи клиента на кредитных договорах.

Случаи с выдачей онлайн-займов мошенникам на чужие паспортные данные за последние несколько лет только участились.

А учитывая какой сейчас наблюдается бум с мошенничеством по картам крупнейших банков, когда мошенники звонят с целью узнать данные карты, будущим заемщикам только прибавится хлопот», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2020 году в России могут измениться правила выдачи потребительских кредитов. Крупные банки намерены перейти на электронные договоры с клиентами.

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