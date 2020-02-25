Москва, 25 февраля 2020, 14:27 — REGNUM Центральный банк России должен участвовать в обеспечении экономического роста страны, это необходимо, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 25 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в Конституцию РФ хотят внести поправки, суть которых сводится к тому, что Центральный банк обяжут обеспечивать условия экономического роста.
Колганов призвал не забывать, что Центральный банк — это не какой-то изолированный в вакууме государственный орган и что он работает в системе других экономических органов государства, которые все вместе работают на единую экономическую стратегию.
Напомним, как сообщалось ранее, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг («Справедливая Россия») в интервью «Известиям» рассказал, что рабочая группа по изменению Конституции поддержала предложение о расширении функций Центрального Банка России. Согласно соответствующим поправкам, ЦБ должен обеспечивать условия для экономического роста. Как подчеркнул Гартунг экономический рост должен быть целью деятельности ЦБ.