Москва, , 14:27 — REGNUM Центральный банк России должен участвовать в обеспечении экономического роста страны, это необходимо, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 25 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в Конституцию РФ хотят внести поправки, суть которых сводится к тому, что Центральный банк обяжут обеспечивать условия экономического роста.

«С моей точки зрения участие Центрального банка в обеспечении экономического роста необходимо, — сказал Колганов. — Но, разумеется, эту функцию нельзя возлагать только на Центральный банк. И вряд ли для Центрального банка эта функция может выступать в качестве основной. Центральный банк у нас всё-таки занимается денежным обращением, и его функциональная роль — это обеспечение стабильности национальной валюты, устойчивости денежного обращения и работы всех тех институтов, которые с этим денежным обращением связаны. Хотя ситуация, когда Центральный банк не считает себя ответственным ни за что, кроме обеспечения стабильности рубля, мне кажется неправильной».

Колганов призвал не забывать, что Центральный банк — это не какой-то изолированный в вакууме государственный орган и что он работает в системе других экономических органов государства, которые все вместе работают на единую экономическую стратегию.

Напомним, как сообщалось ранее, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг («Справедливая Россия») в интервью «Известиям» рассказал, что рабочая группа по изменению Конституции поддержала предложение о расширении функций Центрального Банка России. Согласно соответствующим поправкам, ЦБ должен обеспечивать условия для экономического роста. Как подчеркнул Гартунг экономический рост должен быть целью деятельности ЦБ.