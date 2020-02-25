Москва, , 14:21 — REGNUM Банк России ещё на два года — до 30 июня 2022 года — нулевую комиссию для банков в Системе быстрых платежей (СБП) за переводы физлиц по номеру телефона, сообщается на сайте регулятора.

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Данное решение ЦБ РФ позволит кредитным организациям предоставлять своим клиентам — физлицам услуги по переводам в СБП также бесплатно либо по минимальным тарифам.

Если же банки будут завышать возможности беспрепятственного перевода средств для граждан, ЦБ установит верхний предел таких комиссий. Все тарифы вступают в силу с 1 апреля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в России быстрые переводы — услуга, которая в настоящее время большинством банков предоставляется клиентам бесплатно, — будут облагать комиссией.

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