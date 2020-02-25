Москва, , 14:06 — REGNUM Люди очень любят считать чужие деньги, особенный интерес представляют крупнейшие бизнесмены и звезды шоу-бизнеса. Важно отметить, что богатейшие люди мира потеряли $139 млрд не наличными, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя потери из-за коронавируса.

«Их деньги работают в различных финансовых инструментах. И завтра с высокой вероятностью мы узнаем, что кто-то из предпринимателей стал снова очень богатым, а кто-то — очередным миллиардером ввиду резкой стоимости котировок активов подконтрольного ему бизнеса.

Резкие повороты в торгах на мировых биржах всегда приводят к росту или снижению ключевых фондовых и валютных индексов. Ничего нового не происходит на этой неделе.

Участники рынка и особенно спекулянты в «медвежьей» шкуре разогнали негатив на ключевых торговых площадках на фоне новых коронавирусных кадров из Италии, Японии, Ирана и Китая.

Американские ключевые индексы Dow Jones S&P 500 24 февраля упали примерно на 3,5%. Это неплохая корректировка на фоне очень и давно разогретого рынка. 25 февраля на торгах в России индекс Московской биржи сегодня теряет 1,7%, а индекс РТС снизился на 3,7%.

Думаю, что такая явно выраженная волатильность рынка закончится как только настроения у инвесторов на мировых площадках снова выйдет из минорной зоны.

Чужие баснословные суммы денег должны воодушевлять на собственный успех, развитие предпринимательской инициативы, получению знаний в бизнесе и финансах. Но радость и счастье можно испытать, когда очень хорошо зарабатываешь сам», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что богатейшие люди мира за день лишились $139 млрд из-за коронавируса.

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