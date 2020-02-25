Сеул, , 14:17 — REGNUM В связи с распространением коронавируса нового типа в Южной Корее правительство Монголии обратилось к южнокорейским авиакомпаниям с просьбой прекратить выполнение авиарейсов между странами. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отраслевые источники.

По данным источников, авиакомпания Korean Air прекратит полёты по маршруту Инчхон — Улан-Батор в период с 25 февраля по 3 марта. Ранее рейс выполнялся шесть раз в неделю.

Авиакомпания Asiana Airlines также приостановит полёты по маршруту Инчхон — Улан-Батор, выполняемые три раза в неделю, в период с 25 февраля по 1 марта.

Напомним, что ранее южнокорейская авиация также приостановила полёты по большинству направлений в Китай и Юго-Восточную Азию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, некоторые страны, такие как Гонконг, Израиль, Бахрейн, Иордания, Кирибати, Самоа и Американский Само запретили въезд в страну южнокорейцам или иностранцам, посещавших Южную Корею. В таких странах, как Тайвань, Оман, Катар и Микронезия разрешают въезд, однако всех иностранцев помещают на двухнедельный карантин, а в Британии, Сингапуре, Таиланде, Макао, Казахстане, Туркмении и Уганде помещают в карантин только при наличии соответствующих симптомов.

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