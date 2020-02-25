Москва, , 13:53 — REGNUM Предсказание о росте цен на непродовольственные товары в России основано на ожиданиях вступления в силу нормативов об обязательном характере утилизации отходов потребительских товаров и упаковки, инициатором которых выступило Минприроды. И судя по тому, что законодательная база готовится и понятие «утилизации» обретает определенные формы, этот процесс необратим и, самое главное, он назрел, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ Вячеслав Чеглов, комментируя прогноз о росте цен на бытовую технику.

«Принимая во внимание, что с производственной упаковкой проблема более или менее решена в ретейле, и картон, равно как пластик, стекло сдаются специализированным предприятиям на переработку, то речь идет, видимо, о 100% утилизации бытовой электроники и техники, одежды и обуви.

И здесь сразу возникает два вопроса: кто будет организатором сбора утильсырья и его переработки, а кто плательщиком. Ретейл уже осваивает прием непродовольственных товаров у населения, однако в небольших объемах и в рамках маркетинговых акций («купи новый товар с зачетом стоимости старого»).

Здесь впереди федеральные ретейлеры, такие как «МВидео» и «Эльдорадо», выдающие купоны для зачета при покупке. Но у этих компаний хорошо отлаженная инфраструктура есть, к тому же затраты компенсируются маркетинговым бюджетом, и серьезного роста цен мы не видим, либо они хорошо закамуфлированы.

Но вот когда пойдут большие объемы, ситуация изменится и коснется всех. И большинство мелких ретейлеров не потянут утилизацию в рамках той маржи, что у них остается под жестким давлением крупных компаний.

Скорее утилизацию должен взять на себя производитель (а это необходимость создавать инфраструктуру или платить утилизационный сбор), и значит, рост отпускной цены.

Расходы на утилизацию в Японии составляют $25−45 на единицу техники. Да, это Япония, у них уровень жизни иной, но вывоз на утилизацию крупной техники для потребителя в Москве стоит не менее 1500 руб. И тогда можно закладывать рост цен на 9−13%.

Но население России сейчас живет в условиях жесточайшей конкуренции и недостатка свободных денег у населения. Физический товарооборот падает. К тому же производители могут и должны объединиться в решении вопроса переработки, снизить тем свои утилизационные затраты.

Значит, реально можно ожидать роста цен не выше 3−5%. А если вводить нормы постепенно, то потребитель может его и не заметить. Правда, взвешенный подход в России не любят, да и проблему довели уже до точки, бунтов населения в Волоколамске и не только. Поэтому, наверное, всё и сразу», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров заявил, что в России в 2021 году цены на бытовую технику могут вырасти на 13%.