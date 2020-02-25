Абакан, , 13:43 — REGNUM Статистики обнародовали цены масленичного стола в Хакасии.

Традиционным блюдом масленичного стола являются блины. Как сообщили ИА REGNUM 25 февраля в Красноярскстате, среди основных ингредиентов блинов за год (в январе 2020 года по отношению к январю 2019 года) в Хакасии подорожали сливочное масло (на 10,9%), пшеничная мука (на 8,4%), молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности (на 4,8%), сметана (на 1%).

При этом подешевели сахар-песок (на 32%), куриные яйца (на 4,7%), подсолнечное масло (на 1%).

Как сообщало ИА REGNUM, названы цены масленичного стола в Красноярском крае.

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