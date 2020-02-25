Тбилиси, , 13:45 — REGNUM Ограничения на авиаперевозки, введенные Грузией в связи с распространением коронавируса COVID-19 скоро ослабят экономику страны. Прогноз на ближайшие четыре — шесть месяцев от эксперта по экономике Вахтанга Чараия 25 февраля опубликовало агентство Report.

«Только запретив прямое авиасообщение с Китаем, мы можем потерять примерно 13 — 14 тыс. визитеров. В финансовом плане, если сравнивать с аналогичным периодом предыдущего года, это обойдется Грузии примерно в $30 млн», — сказал Чараия.

Он также сообщил, что из-за прекращения авиарейсов с Ираном экономика Грузии недополучит еще $70 млн. Эксперт выразил надежду, что не будут запрещены полеты в Грузию из Италии, где замечена вспышка новой инфекции, или другой страны, так как в этом случае доходы от туризма снизятся еще больше.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии кроме запрета авиасообщения с Китаем введено ограничение на авиаперевозки с Ираном, в котором также отмечены случаи заболевания коронавирусом.

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