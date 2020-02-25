Нур-Султан, , 13:32 — REGNUM Министерство энергетики Казахстана продлит запрет на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом еще на шесть месяцев. Об этом 25 февраля заявил глава ведомства Нурлан Ногаев на расширенном заседании коллегии министерства.

По его словам, запрет на вывоз бензина ранее был введен для исключения дефицита. Его планируется пролонгировать каждые шесть месяцев. Министр отметил, что планы производства бензина были рассчитаны исходя из внутренних потребностей.

Ногаев добавил, что в стране есть резерв для того, чтобы увеличить объем переработки в течение года при необходимости. Потребности внутреннего рынка были полностью обеспечены за счет модернизации НПЗ, сказал министр.

Отметим, по итогам 2019 года объем переработки нефти в Казахстане составил 17,2 млн тонн, что на 4,4% больше, чем в 2018 году.