Бишкек, , 13:22 — REGNUM Руководство национального банка Киргизии решило повысить учетную ставку с 4,25% сразу до 5%. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора республики сегодня, 25 февраля.

Такое решение правление нацбанка приняло, основываясь на фактическом уровне и прогнозируемой динамике инфляции относительно целевого ориентира в 5% — 7% в среднесрочном периоде.

Отмечается, что при этом также учитываются предпосылки развития внешней среды и складывающиеся внутри страны экономические и иные условия.

ИА REGNUM напоминает, что национальный банк Киргизии в прошлый раз изменял размер учетной ставки в конце мая 2019 года. Тогда финансовый регулятор понизил ее с 4,5% до 4,25%, сославшись на сохранение низких темпов инфляции в республике