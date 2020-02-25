Рига, , 13:04 — REGNUM В прошлом году уровень безработицы в Латвии в 2019 году составлял 6,3%. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные Центрального статистического управления (ЦСУ) Латвии.

По сведениям ЦСУ, 61 300 человек в возрасте от 15 до 74 лет не были трудоустроены. Это на 15,8% меньше, чем годом ранее. По-прежнему, уровень безработицы среди женщин ниже, чем у мужчин 5,4% и 7,2% соответственно.

Удельный вес не имеющих работу двенадцать и более месяцев за год сократился незначительно, на 3,5% и составляет 38,2% от общего числа всех безработных. В возрастной группе от 15 до 24 лет безработица составляет 12,4%.

Отмечается, что самый высокий уровень безработицы наблюдался по итогам года в возрастной группе от 45 до 54 лет и составлял 15%.

Всего же в Латвии работает 910 000 или 65% всех жителей.