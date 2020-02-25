Москва, , 13:03 — REGNUM К концу прошлой недели рубль подешевел до минимумов ноября 2019 года, так как инвесторы стремились минимизировать возможные потери во время длинных праздников, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«В целом, их опасения оправдались. За выходные (22−24 февраля) появились новости о росте числа зараженных коронавирусом в главных промышленных хабах мира, в том числе Италии, где количество инфицированных выросло до 203 человек.

Данная информация вызвала панику на мировых рынках: индекс Stoxx Europe 600 снизился на 3,8%, а S&P 500 — на 3,3%. Пострадали и сырьевые активы, так нефть подешевела сразу на 3,6%. В таких условиях рубль вполне может подешеветь до 64,50 за доллар и 70,00 за евро.

В качестве дополнительного негатива стоит назвать сообщения из Китая, согласно которым МСБ, составляющие порядка 60% от ВВП страны, начинают испытывать серьезные проблемы с погашением долга и выплатой зарплат своим работникам. Если правительство не предпримет решительных действий, то уже в I квартале 2020 года могут начаться масштабные банкротства.

Разумеется, данная ситуация должна негативно отразится на ВВП КНР — главного драйвера глобальной экономики и основного импортера сырья, и привести к аналогичным проблемам и в других странах. На фоне чего давление на активы развивающихся стран будет увеличиваться», — полагает эксперт.

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