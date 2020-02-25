Москва, , 12:54 — REGNUM Назначены торговые представители России в Армении и на Украине. Распоряжение об этом пописал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на официальном портале правовой информации.

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Торговым представителем России в Армении назначена Анна Донченко.

Торговым представителем России на Украине назначен Андрей Бабко. Он освобожден от занимаемой ранее должности.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года торговым представителем России в Алжире назначен Иван Налич.

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