Тбилиси, , 12:55 — REGNUM Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе сразу после своего назначения на должность увеличил сотрудникам Генпрокуратуры заработную плату. Об том 25 февраля сообщает агентство «Новости-Грузия».

По данным журналистов, это перовое решение Шотадзе после возвращения на пост главы ведомства. Денежное довольствие будет увеличено всем сотрудникам, кроме тех, кто занимает руководящие должности.

Отмечается, что увеличенная зарплата будет выплачена уже за февраль.

Как сообщало ИА REGNUM, Шотадзе ранее уже занимал должность генпрокурора Грузии с ноября 2015 года по май 2018 года. Он ушел с поста под давлением уличных протестов. Когда этот пост вновь освободился, то экс-генпрокурор подал заявку на соискание должности.

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