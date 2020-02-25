Пекин, , 12:52 — REGNUM С 24 февраля компания Toyota Motor возобновила работу после вынужденной остановки конвейера из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-2019. Об этом сообщает агентство NHK.

На данный момент в Китае начали работать все четыре предприятия бренда. Однако их производственные мощности загружены лишь наполовину. Это связано с проблемами, возникшими из-за нарушения производственных цепочек, которые связаны с карантинными ограничениями.

Напомним, японский автопроизводитель планировал продолжить деятельность своих предприятий в КНР в начале февраля 2020 года после окончания корпоративных каникул по случаю лунного Нового года. Тем не менее компания перенесла это до 10 февраля, но ситуация с эпидемией в Китае не улучшилась, и сроки начала работ предприятий снова перенесли.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что в Соединённых Штатах в ближайшие несколько месяцев начнётся испытание вакцины против нового типа коронавируса.

Читайте также: Toyota представит в Женеве компактный кроссовер с приводом 4х4