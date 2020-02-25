Москва, , 12:44 — REGNUM Неналоговые доходы бюджета Москвы выросли в 2019 году на 8,3%, сообщил 25 февраля корреспонденту ИА REGNUM вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

За год неналоговые доходы составили 276,6 млрд рублей. Это на 8,3% больше, чем в 2018 году.

«Рост неналоговых доходов — это результат эффективного управления свободными средствами бюджета и городским имуществом, администрирования штрафов, работы платных городских парковок», — пояснил Ефимов.

Он отметил, что за последнее десятилетие доля неналоговых доходов в бюджете увеличилась с 7% до 11%.

Как рассказал руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Денис Тихонов, 34% таких доходов или 94,8 млрд рублей приходится на размещение временно свободных средств бюджета на депозитах.

Другой важной статьёй доходов остается арендная плата за земельные участки, добавил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.