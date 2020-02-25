Краснодар, , 12:46 — REGNUM Почти 60 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Конкурс на проектирование и строительство участка трассы Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк был объявлен 21 февраля Управлением федеральных автомобильных дорог «Тамань». На участок протяжённостью 68 км выделяют 59 млрд 193,2 млн рублей. Желающие должны подать заявки на тендер до 13 марта, аукцион намечен на 17 марта.

Речь идёт о четырёхполосной трассе с расчетной скоростью движения 120 км/ч. Строительство должно быть завершено не позднее 15 октября 2024 года.

Вся трасса будет длиной 119 км, затраты на её строительство оцениваются почти в 100 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году президент РФ Владимир Путин поручил определить маршрут до Крымского моста, который тогда ещё строился.