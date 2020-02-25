Вильнюс, , 12:31 — REGNUM По мнению министра финансов Литвы Вилюса Шапоки, экономика Литвы ощутит на себе как прямые, так и косвенные последствия распространения коронавируса в мире. Об этом он сказал сегодня, 25 февраля, в эфире LRT.

«Для Литвы эти последствия будут в любом случае, поскольку имеет место и прямое воздействие через перебои в цепочках поставок, и косвенное — через снижение спроса. Иными словами, могут пострадать и производство, и международная торговля», — сказал министр.

При этом, по его словам, у Литвы достаточно резервов — как финансовых, так и медицинских.

«Если говорить о готовности к вспышке такого рода, то Литва готова. Резервы достаточны, чтобы можно было приобрести и средства защиты, и лекарства», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве считают, что коронавирус неизбежно проникнет в страну в течение ближайших двух недель.