Великий Новгород, , 12:22 — REGNUM В тепличных хозяйствах Новгородской области, по данным на середину февраля, собрано 310 тонн овощей защищённого грунта — втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства.

Больше всего овощей — более 260 тонн огурцов — собрано в теплицах ООО ТД «Агромаркет» из Новгородского района. В другом новгородском тепличном хозяйстве — ООО «Трубичино» — в этом году планируют вырастить более 5 тыс. тонн овощей. Это не только огурцы, томаты, но также баклажаны, зелень, салаты, грибы.

Напомним, в 2019 году урожай овощей закрытого грунта в регионе составил более 27 тыс. тонн, из них 9,5 тыс. тонн собрано в зимних теплицах. Выращиванием этой продукции занимаются хозяйства Старорусского, Новгородского и Чудовского районов.