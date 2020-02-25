Вильнюс, , 12:10 — REGNUM Коронавирус нового типа неизбежно проникнет в Литву в течение ближайших двух недель, уверен профессор медицинского факультета Вильнюсского университета Витаутас Касюлевичюс, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 февраля. На своей странице в социальной сети Facebook он подробно описал рекомендации как для жителей, так и для медработников и властей.

В частности, он советует «не штурмовать больницы и поликлиники» при первых признаках недомогания. Там, считает профессор, риск заразиться гораздо выше. По его словам, следует информировать своего врача и придерживаться рекомендаций дистанционно, ни с кем не контактируя. Он напомнил, что болезнь в большинстве случаев переносится легко, а осложнения и летальный исход грозит пожилым людям с различными болезнями: сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями почек и так далее.

Властям профессор советует срочно сформировать эффективную стратегию по минимизации проникновения вирусов. По словам профессора, после очага в Италии и единичных вспышек в других странах ЕС, нет никаких сомнений, что болезнь проникнет в Литву в ближайшие две недели.