Лондон, , 12:25 — REGNUM 24 февраля в Лондоне состоялся саммит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), в котором приняли участие главы правительств Сербии и односторонне провозгласившего независимость от Сербии края Косово Ана Брнабич и Альбин Курти.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи Брнабич и Курти были предоставлены соседние места. Это первая встреча нового косовского премьер-министра со своей сербской коллегой.

Глава правительства Сербии обратилась к Курти с призывов пересмотреть решение предыдущего правительства о вводе пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины ради облегчения торговли между Сербией и Косово и создания благоприятной среды для развития бизнеса.

ЕБРР является одним из крупнейших инвесторов в страны Западных Балкан. К настоящему моменту ЕБРР вложил в страны региона свыше 12 миллиардов долларов (примерно 785 миллиардов рублей).

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