Нью-Дели, , 12:04 — REGNUM Переговоры по масштабному соглашению о двусторонней торговле начнутся между Индией и США. Об этом заявил 25 февраля премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Дели.

Моди отметил, что индийский и американский министры торговли провели позитивные переговоры, а главы государств решили, что эти переговоры должны получить юридическую форму.

«Мы также договорились открыть переговоры по широкомасштабному торговому соглашению», — сказал глава правительства Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Индию распространились пошлины США на импорт стали и алюминия — 25% и 10% соответственно. В ответ индийские власти подняли пошлины на импорт ряда американских товаров. Трамп в преддверии своего визита в Индию заявил, что может заключить с этой страной торговую сделку, но не в ближайшее время.

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