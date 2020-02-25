Ташкент, , 11:52 — REGNUM Около 60% оборудования в химической промышленности Узбекистана находится в изношенном состоянии, сообщили в пресс-службе президента республики.

24 февраля глава государства провел совещание, на котором обсуждалось реформирование химической отрасли. Участники совещания отметили, что структура экспорта слабо диверсифицирована. Кроме того, неэффективно используются энергоресурсы.

Особое внимание уделено производству необходимого сырья для текстильной отрасли, производства стройматериалов, машиностроения и других сфер экономики.

Президент дал поручения по организации научно-исследовательского института совместно с Южной Кореей, а также по совершенствованию обсечения в Ташкентском химико-технологическом институте.

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