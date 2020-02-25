Нижний Новгород, , 11:47 — REGNUM Три региона Приволжского федерального округа попали в число антилидеров по уровню закредитованности семей. Чувашия оказалась на третьей строчке, Мордовия и Удмуртия — на восьмом и девятом местах. Об этом свидетельствует обновлённая карта кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств (семей), составленная экспертами ОНФ.

По итогам IV квартала 2019 года совокупная задолженность россиян по банковским кредитам составила 17,56 трлн рублей, увеличившись на 15% с начала года. На одного экономически активного жителя приходится в среднем 18−20 тыс. рублей просроченной задолженности, при этом за десять лет данный показатель вырос в шесть раз.

Уровень закредитованности увеличился на 5%: в 2019 году средняя семья отдавала около 31% от годового дохода на погашение кредитов, в то время как в I квартале прошлого года — 28%. В абсолютном выражении средняя кредитная задолженность на домохозяйство по России составила 311,1 тыс. рублей (в 2018 году — 273,6 тыс. рублей).

Из регионов Поволжья в топ-10 с наибольшим уровнем закредитованности вошли три субъекта. На третьем месте в стране по долговой нагрузке — Чувашия, где средняя задолженность домохозяйства оценивается в 278 514 рублей, уровень закредитованности составляет 49%. На восьмом и девятом местах — Мордовия (42%) и Удмуртия (41%), где средняя задолженность домохозяйства составляет соответственно 226 966 и 312 742 рублей.

Отметим, что самый высокий уровень закредитованности зафиксирован в Туве, составив 66%.

Уточняется, что анализ проводился на основе данных Банка России, Росстата и других открытых источников.