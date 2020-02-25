Нальчик, , 11:45 — REGNUM Прямое авиасообщение между Кабардино-Балкарией и Турцией планируется восстановить летом текущего года. Рейсы будут совершаться из Нальчика в аэропорты Стамбула и Антальи, сообщила пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

«Учитывая пожелания жителей республики, ООО «Аэрокомплекс» прорабатывает вопрос об открытии прямых авиарейсов из аэропорта Нальчик в аэропорты Стамбула и Антальи. Авиарейсы планируется осуществлять в летний период», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Отмечается, что конкретные даты полетов позже будут опубликованы на официальных ресурсах министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Напомним, авиарейсы между Кабардино-Балкарией и Турцией не выполняются с июля 2019 года. В настоящее время из аэропорта Нальчика ежедневно совершаются полеты в московские аэропорты «Внуково» и «Шереметьево», а также в Санкт-Петербург.