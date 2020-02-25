Берлин, , 11:28 — REGNUM Немецкое автопредприятие Audi приостановило производство электрокаров e-tron на автопредприятии в бельгийском городе Брюссель. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает Handelsblatt.

По имеющейся информации, приостановка обусловлена проблемами с поставками некоторых комплектующих. Однако пока не уточняется, дефицит каких деталей испытывает предприятие. Вполне возможно, что поводом для остановки конвейеров стало ограничение поставок литий-ионных батарей с польского предприятия LG Chem.

Таким образом, объём производства электрокаров на заводе сократился с 20 единиц в час до нуля.

Стоит отметить, что ранее компании Jaguar и Mercedes-Benz уже сталкивались с проблемой поставок аккумуляторов с предприятия LG Chem в Польше. Однако стоит отметить и тот факт, что Renault только что установила новый рекорд реализации электрокаров, в которых используются аккумуляторы LG Chem.

Ранее в России дилеры Audi начали принимать заказы на новую версию Q5 45 TDI quattro, которая оснащена агрегатом V6 3.0 TDI, который имеет мощность 249 л. с. и 600 Нм крутящего момента. Мотор работает с 8-позиционной трансмиссией tiptronic и с приводом 4×4 quattro.

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